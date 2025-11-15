Kurti pas fitores së Kosovës: Me ty, gjithmonë!
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka reaguar pas fitores historike të Kosovës kundër Sllovenisë, që “Dardanëve” ua siguron matematikisht fazën “Play Off” për kualifikime në Botëror. Kurti në postimin e tij tha se fazën tjetër, Kosova do të hyjë me vetëbesim, transmeton lajmi.net. “Ia nisëm këtë fushatë të kualifikimeve me besim. Në fazën tjetër hyjmë…
Lajme
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka reaguar pas fitores historike të Kosovës kundër Sllovenisë, që “Dardanëve” ua siguron matematikisht fazën “Play Off” për kualifikime në Botëror.
Kurti në postimin e tij tha se fazën tjetër, Kosova do të hyjë me vetëbesim, transmeton lajmi.net.
“Ia nisëm këtë fushatë të kualifikimeve me besim. Në fazën tjetër hyjmë me vetëbesim. Sonte bëmë histori, e ëndrrën vazhdojmë ta ndjekim. Faleminderit për emocionet dhe gëzimin, Kosovë. Me ty, gjithmonë!”, shkroi Kurti në postimin e tij./lajmi.net/