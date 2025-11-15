Kurti pas fitores së Kosovës: Me ty, gjithmonë!

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka reaguar pas fitores historike të Kosovës kundër Sllovenisë, që “Dardanëve” ua siguron matematikisht fazën “Play Off” për kualifikime në Botëror. Kurti në postimin e tij tha se fazën tjetër, Kosova do të hyjë me vetëbesim, transmeton lajmi.net. “Ia nisëm këtë fushatë të kualifikimeve me besim. Në fazën tjetër hyjmë…

Lajme

15/11/2025 22:41

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka reaguar pas fitores historike të Kosovës kundër Sllovenisë, që “Dardanëve” ua siguron matematikisht fazën “Play Off” për kualifikime në Botëror.

Kurti në postimin e tij tha se fazën tjetër, Kosova do të hyjë me vetëbesim, transmeton lajmi.net.

“Ia nisëm këtë fushatë të kualifikimeve me besim. Në fazën tjetër hyjmë me vetëbesim. Sonte bëmë histori, e ëndrrën vazhdojmë ta ndjekim. Faleminderit për emocionet dhe gëzimin, Kosovë. Me ty, gjithmonë!”, shkroi Kurti në postimin e tij./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2025

Edi Rama, pas fitores së Kosovës, publikon shqiponjën me dy krena...

November 15, 2025

Presidentja Osmani reagon pas fitores së Kosovës

Lajme të fundit

Edi Rama, pas fitores së Kosovës, publikon shqiponjën...

Presidentja Osmani reagon pas fitores së Kosovës

Asllani dhe Muslija – dy futbollistët me notën më të lartë sonte

Emocione të papara në Slloveni – festa e lojtarëve dhe tifozëve