Kurti paralajmërohet për protesta të mëdha prej javës tjetër

Ai ka thënë se kërkesat e punëtorëve janë të bazuara dhe se i kupton edhe kërkesat e sindikatave të tjera, transmeton lajmi.net.

“Për dy javë i kishim bllokuar spitalet në qeverinë Hoti. Këtë e di cdo qeveri. Ai Syla është i mençur kur thotë se mund të cojë të gjithë sektorin e mjekësisë në protesta”, thotë ai.

Ai ka thënë se nuk dëshiron krijim të kaosit, por se prej javës tjetër do të fillohet me protesta të mëdha nëse nuk ka reflektim nga Qeveria.

“Unë them se prej javës tjetër do të fillojmë me protesta të mëdha. Kjo javë shkoi dhe nuk duam të bëjmë protesta vetëm për të shkaktuar kaos. Këta që thonë se ne kemi lidhje edhe me Serbinë të marrin përgjegjësi për fjalët e tyre. Kushtet e punëtorëve në të gjitha sektorët janë në gjendje të mjerueshme. Nuk po kërkojmë asgjë më shumë se sa Kurti ka premtuar. Ishin premtimet e tij dhe ai duhet t’i dalë zot fjalëve”, shtoi ai.

Kujtojmë se edhe kreu i SBASHK-ut, Rrahman Jashari, sot ka deklaruar se kryeministrin Kurti e presin deri në muajin mars të vitit tjetër për përmbushjen e premtimeve që u janë dhënë, në të kundërtën do të pasojnë grevat. /Lajmi.net/