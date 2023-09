Kurti: Operacioni po vazhdon, Policia është në koordinim të ngushtë me KFOR-in dhe EULEX-in

Më pas, Policia e Kosovës kishte nisur operacionin për ta neutralizuar grupin terrorist që ishte i armatosur.

E Kurti ka treguar për armët të cilët Policia i ka konfiskuar gjatë ditës.

Ai ka thënë se Policia ka koordinim të ngushtë me KFOR’in dhe EULEX’n duke shtuar se operacioni po vazhdon.

“Në operacionin e sotëm kundër terroristëve të armatosur, Policia e Kosovës konfiskoi qindra armë dhe municione, duke përfshirë pajisje të rënda ushtarake si mitralozë, granata dhe më shumë. Policia jonë mbetet në bashkëpunim të ngushtë me KFOR-in dhe EULEX-in. Operacioni është në vazhdim”, ka shkruar Kurti.

In today's operation against armed terrorists, @Kosovo_Police confiscated hundreds of weapons, and ammunition, including heavy military equipment such as machine guns, grenades and more. Our police remains in close co-ordination with KFOR & EULEX. The operation is ongoing. pic.twitter.com/PfyXJYIqNw

— Albin Kurti (@albinkurti) September 24, 2023