Kurti nuk u “ndahet” turqve, bisedon ne telefon me ministrin e jashtëm: E uron për detyrën që ka marrë Qeveria e Kosovës me një komunikatë për media kanë njoftuar se kryeminsitri Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me ministrin turk të Punëve të Jashtme Hakan Fidan. Kurti e ka uruar ministrin turk për marrjen e deytrës shkruan lajmi.net. Ata kanë biseduar për tema të ndryshme, duke përfshirë mbrojtjen dhe sigurinë. Njoftimi i plotë:…