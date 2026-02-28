Kurti nuk ndalet para gazetarëve kur pyetet për punën e presidentit
Lajme
Ndonëse kanë mbetur shumë pak ditë në dispozicion për të gjetur zgjidhje për çështjen e presidentit, kryeministri i Kosovës dhe kreu i LVV-së, Albin Kurti, nuk është ndalur që të flasë për këtë temë pasi është pyetur nga gazetarët.
Kurti ka vazhduar të ecë dhe është futur në makinën e tij zyrtare, pa u deklaruar për media.