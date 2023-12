Kurti: Nuk mund ta përjashtojmë një sulm të radhës nga Serbia, por jemi vigjilentë

Sulmi terrorist në Banjskë më 24 shtator dhe mundësia që ai të përsëritet, ishin disa nga pyetjet që iu bën kryeministrit Albin Kurti nga gazeta gjermane Stern.

Kurti ka ritheksuar se Kosova ka dëshmi që Serbia u ka dhënë armë njerëzve që e kryen sulmin terrorist, teksa shtoi se kriminelët nuk mund të bëhen politikanë në Kosovë.

“Ky sulm është kryer nga paraushtarakë të cilët i kanë marrë urdhrat e tyre direkt nga Beogradi. Dhe është vetëm Vuçiqi, sepse politikisht Serbia është një shfaqje e vetme. Kemi edhe dëshmi se ushtria serbe ua ka dhënë armët këtyre njerëzve. Dhe figura që udhëhoqi këta paraushtarakë është Milan Radoiçiq. E njohim mirë, dikur ka qenë një nga drejtuesit e krimit të organizuar. Në vitet 1990, kur Millosheviqi ishte në pushtet në Serbi, kriminelët u bënë kriminelë në emër të nacionalizmit dhe urrejtjes ndaj të tjerëve. Dhe sot shohim që disa kriminelë duan të bëhen politikanë. Kjo nuk është më e mundur në Kosovë. Prandaj dikush si Milan Radoiçiq është sot në Serbi”, ka deklaruar Kurti, transmeton lajmi.net.

I pyetur se a është i mundur një sulm i radhës në Kosovë, kryeministri tha se nuk mund të përjashtohet.

“Ne nuk mund të përjashtojmë një sulm sepse nuk varet nga ne. Por ne jemi vigjilentë dhe kemi mbështetjen e trupave tona dhe atyre të aleatëve tanë të NATO -s, të cilët kanë forcuar mbështetjen e tyre që nga sulmi i shtatorit për të mbrojtur sigurinë e vendit tonë. Nëse ka një demokraci, përgjegjësia e zgjedhur qeverisëse duhet të japë llogari për veprimet e saj. Kjo çon në parashikueshmëri. Por një diktaturë shkakton rrezik. Ju nuk e dini se çfarë një ditë Vuçiq mund të urdhërojë policinë dhe ushtrinë e tij. Ne vazhdimisht mund të ndiejmë agresivitetin e Serbisë: Ju keni 48 baza të përparuara të ushtrisë dhe xhandarmarëisë rreth Kosovës – në formën e një patkoi”, ka deklaruar Kurti.

Kurti tutje ka shtuar se Serbia po e shkel vazhdimisht Marrëveshjen e Brukselit, duke bërë fushatë agresive kundër anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare.

“Por çdo javë pala serbe po shkel marrëveshjen, veçanërisht nenin e katërt: ata po bëjnë një fushatë agresive kundër përfshirjes së Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Veç kësaj, presidenti Vuçiq nuk e ka nënshkruar marrëveshjen: thotë se nuk e ka pranuar në përmbajtje, por vetëm si koncept. Problemi më i madh është se BE-ja nuk merr masa nëse Serbia shkel marrëveshjet”, ka deklaruar kryeministri.

Lideri i ekzekutivit përfundoi se nuk pret asgjë nga zgjedhjet në Serbi.

“Janë vetëm zgjedhje parlamentare dhe në Serbi presidenti vendos gjithçka. Mendoj se Serbia ka marrë një vendim gjeopolitik: nuk do të shkëputet nga Rusia. Dhe ata janë aq agresivë ndaj Kosovës sepse duan t’u dëshmojnë rusëve se janë një përfaqësues besnik. Mendoj se do të kishte efekt nëse BE-ja dhe SHBA-ja do të përdornin vërtet shkopin e tyre kundër Beogradit. Nëse, për shembull, ata do të rivendosin një kërkesë për vizë ose do të ngrinin ndihmën financiare sepse Serbia po sillet si një përfaqësues i Rusisë, atëherë kjo do të çonte në ndryshime”.

“Vuçiqit i pëlqen të ulet në katër karrige në të njëjtën kohë. Ai kërkon para nga BE-ja, dollarë nga SHBA, por mbi të gjitha kërkon investime kineze dhe armë ruse”, ka thënë Kurti.

