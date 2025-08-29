Kurti nuk komenton dorëheqjen e Liburn Aliut: “Nuk është as vendi, as dita për këtë”

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka refuzuar të komentojë dorëheqjen e ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, që erdhi menjëherë pas emërimit të Dimal Bashës si kryetar i Kuvendit të Kosovës. I pyetur nga gazetarët për qëndrimin e tij rreth largimit të Aliut nga kabineti qeveritar, Kurti ka shmangur një përgjigje të…

29/08/2025 11:37

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka refuzuar të komentojë dorëheqjen e ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, që erdhi menjëherë pas emërimit të Dimal Bashës si kryetar i Kuvendit të Kosovës.

I pyetur nga gazetarët për qëndrimin e tij rreth largimit të Aliut nga kabineti qeveritar, Kurti ka shmangur një përgjigje të drejtpërdrejtë, duke theksuar se momenti nuk ishte i përshtatshëm për të folur për këtë temë, transmeton lajmi.net

“Nuk është as vendi, as dita për këtë,” u shpreh shkurt Kurti.

Kjo deklaratë e tij u bë gjatë homazheve që zhvilloi së bashku me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeparlamentarin Dimal Basha, pranë Monumentit të Personave të Zhdukur me Dhunë, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve./lajmi.net/

