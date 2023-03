​Kurti: Nuk kemi përdorur raportin për Liqenin e Ujmanit, është pronë e jona

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se arsyeja pse nuk e kanë përdorur raportin final për fizibilitetin për Liqenin e Ujmanit të përgatitur nga Departamenti Amerikan për Energji, është se nuk kanë çka flasin për pronën e Kosovës me Serbinë.

Derisa iu përgjigjur pyetjes së deputetit të LDK-së, Driton Selmanaj, Kurti kritikoi ish-kryeministrin Avdullah Hoti që ka përfshirë Liqenin e Ujmanit në njërën ndër pikat e marrëveshjes së Uashingtonit, e arritur tri vite më parë.

“Raporti në tërësi flet për Ujmanin në kontekst të Kosovës dhe shfrytëzimin e tij në kontekst të Kosovës, jo për përdorim të përbashkët. Pjesa më e madhe e raportit, tre nga katër pikat përmban pika për veprime teknike, inzhinerike në kuadër të sistemit të Ibër Lepencit. Raporti e ka korrigjuar atë që e ka bërë gabim ish kryeministri, ku ka pretenduar dhe deklarohej publikisht se Ujmani mund të shfrytëzohet bashkë me Serbinë. Raporti askund nuk e përmend një pasaktësi të tillë. Siç e thotë edhe parashtruesi i pyetjes retorike, mbrojtësi më i madh i sovranitetit tonë, e ka kuptuar më mirë se sa e pasaktë dhe pamundur ka qenë ai pretendim për shfrytëzim të përbashkët. Serbia është thirrur në atë marrëveshje, por jo në atë raport. Me pas qenë i mirë ai raport i mirë për Serbinë padyshim se e kishte përdorur Serbia. Ne nuk e kemi përdorur se në vazhdimësi kemi qenë në të drejtën tonë dhe kemi theksuar dhe insistuar se nuk kemi çka flasim për pronën tonë”, tha ai.

Deputeti Selmanaj këshilloi kryeministrin Kurti që raportet e ShBA-së, të merr seriozisht.

“Raportet e ShBA-së, qasjen e tyre, aleatit tonë strategjik merre shumë seriozisht, shumë seriozisht. Ke me ardh në Kuvend këtu me na fol sa i mirë është. Unë po iu këshilloj merre seriozisht”, tha ai.

Ndërkaq, Kurti tha se sjellja e kësaj temë në opinion publik nuk i shkon përshtati Kosovës. Ai tha se është e dëmshme ajo çka ka nënshkruar Hoti në Uashington, pasi e hap si temë çështjen e Ujamnit dhe shfrytëzimin e përbashkët të një aseti të Kosovës. Mirëpo sipas tij, kjo ide nuk është marrë seriozisht dhe nuk shtyhet përpara nga askush.

“Është indikativë që ju si deputet opozitar pa nevojë sillni këtë temë që nuk i shkon përshtati Kosovës, mbase edhe për shkak se subjekti juaj e ka nënshkruar atë marrëveshje që e hap çështjen e Ujamnit si temë, shfrytëzimin e përbashkët të një aseti të Kosovës, por për fat të mirë kjo ide nuk është marrë seriozisht dhe nuk është shtyrë përpara nga askush”, tha ai.

Kosova dhe Serbia më 4 shtator të vitit 2020, kanë nënshkruar një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve ekonomike në Uashington të ShBA-së. Ndër pikat e dakorduara ishte edhe që të dyja palët do të pajtohen të punojnë me Departamentin amerikan të Energjisë dhe subjektet e tjera të Qeverisë amerikane në një studim fizibiliteti, me qëllim të përdorimit të përbashkët të Liqenit të Ujmanit, si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë.