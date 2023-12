Kurti niset për Gjermani: Do të marrë pjesë në Kongresin e Partisë Socialdemokrate Shefi i Qeverisë ka udhëtuar për në Gjermani gjatë ditës së sotme. Kështu bëjnë të ditur nga kryeministria, dhe po ashtu me Kurtin është edhe ministri i Kulturës Hajrullah Çeku, shkruan lajmi.net. Ata do të marrin pjesë në Kongresin e partisë së kancelarit Olaf Scholz. Po ashtu ata do të takojnë edhe pjestarë të mërgatës…