Kurti niset për Britani: Do të marrë pjesë në diskutimet e një instituti

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka udhëtuar drejt Mbretërisë së Bashkuar.

Sipas një njoftimi të ZKM’së ai do të qëndroj një ditë atje, shkruan lajmi.net.

Kryeministri Kurti do të takohet me zyrtarë të institucioneve të ndryshme dhe do të marrë pjesë në panelin e diskutimit mbi sfidat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor.

Ky panel organizohet nga Instituti i Politikave “Chatham House “.

