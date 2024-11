Kurti nis takimet me mërgimtarë në Vjenë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka publikuar pamje nga tubimi që ka zhvilluar me mërgimtarët në Vjenë.

Ai i ka falënderuar ata për mikpritjen.

Kurti tha se zakonisht vizitat zyrtare i përmbyllin takimet me bashkëatdhetarë, ndërsa kësaj here vizitën në Vjenë po e nis me ta.

“Zakonisht vizitat zyrtare i përmbyllim me takime me bashkatdhetarë. Kësaj radhe po e nisim me ta dhe me miq të shtetit të Kosovës. Mirë se po takohemi në Vjenë e ju faleminderit për mikpritjen!”

Në tubim shihet edhe Kati Schneeberger që dy vite më parë kishte nisur një peticion që BE t’ua heq vizat kosovarëve.

ZKM sot ka njoftuar që Kurti ka udhëtuar për në Vjenë, ku do të marrë pjesë në Forumin Ekonomik të Vjenës.

“Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar sot për në Vjenë të Austrisë, ku do të marrë pjesë në Forumin Ekonomik të Vjenës.”

Në njoftim thuhej se ata do të takohen me mërgimtarë “në një organizim të Ambasadës së Kosovës në Austri”.

“Në kuadër të qëndrimit në Austri, ai së bashku me zëvendëskryeministren dhe ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla-Schwarz, sot do të takohen me bashkatdhetarë tanë dhe miq të shtetit të Kosovës në një organizim të Ambasadës së Kosovës në Austri.”