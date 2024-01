Kurti ngushëllon familjen e akademik Feriz Krasniqit

Kryeministri Albin Kurti e ka vizituar për ngushëllime familjen e akademikut të ndjerë, Feriz Krasniqi.

“Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci, ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari dhe ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, së bashku me deputetë të Kuvendit e aktivistë, vizitoi për ngushëllime familjen e profesorit dhe akademikut të ndjerë, Feriz Krasniqi.

Kurti tha se Krasniqi kishte jetuar për arsimin dhe shkencën, dhe se udhëhoqi ngritjen e Universitetit të Prishtinës në dekadën e parë.

“Ai do të kujtohet gjithmonë me ndjenja të thella respekti dhe mirënjohje që me aq përkushtim i udhëhoqi proceset e ndërtimit dhe ngritjes së Universitetit të Prishtinës në dekadën e parë të tij, dhe me mbresa pozitiviteti dhe dashamirësie, si një akademik me integritet dhe dinjitet të lartë, shtoi kryeministri Kurti”.