Kurti nga Zvicra fajëzon opozitën për situatën politike në vend: LDK më refuzoi, pastaj vazhdoj ngërçi në Kuvend
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka folur sërish për ngërçin që u krijua disa muajsh në Kuvendin e Kosovës.
Ai ka thënë se LDK e refuzoi, dhe pastaj vazhdoj ngërçi në Parlament.
“I dërgova letër kryetarit të LDK-së, nëse nuk gaboj me datë 5 maj, mirëpo kjo u refuzua dhe më pastaj vazhdoi ai ngërçi në konstituimin e Kuvendit, patëm shumë kohë të humbur me çrast duhet të them nga gjithë ata muaj”, ka thënë Kurti për Albradio në Zvicër.
“Nuk e pranuan Albulena Haxhiun, nuk e pranuan votimin e fshehtë, nuk e pranuan për kryetare të Kuvendit, Donika Gërvallën, nuk e pranuan Hekuran Muratin, nuk e pranuan Arbërie Nagavcin, e pranuan Dimal Bashën për herën e dytë”, ka thënë Kurti.
Ai poashtu ka folur edhe për dështimin për ta zgjedhur Qeverinë, pasi nuk i kishte 61 vota sa janë të nevojshme.
“Më pastaj erdhëm tek zgjedhja e qeverisë, unë nuk i mora votat e nevojshme, isha pesë deputetë mangu, në vend të 61 i kishim 56, por dëshironim të bënim çmos të mos përsëriteshin zgjedhjet. Ofruam edhe emrin e dytë Glauk Konjufcën, por edhe ai mori vetëm 56 vota”, ka deklaruar Kurti.