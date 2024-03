Kurti nga fillimi i punimeve të rrugës Prishtinë-Mitrovicë: Kjo rrugë po bëhet

Pas zvarritjeve për më shumë se një dekadë të punimeve në rrugën Prishtinë-Mitrovicë, sot kanë filluar punimet përsëri.

Aty ka marrë pjesë edhe Kryeministri Kurti dhe Ministri i Infrastrukturës Liburn Aliu, nga ku Kurti ka ndarë një video.

“Nga një rrugë e cila ishte me dy korsi, tash do të kemi rrugë nacionale me dy drejtime, secila me nga dy korsi, gjithsej katër, plus nga një korsi ndihmëse anash. Nga projekte me plane të dobëta, përgatitje të pakta dhe zvarritje të gjata, tani kemi plane të hollësishme, përgatitje të duhura dhe punë të rregullta”, ka shkruar Kurti.

Ai ndër të tjera ka shtuar “Rruga Prishtinë-Mitrovicë po bëhet”. /Lajmi.net/

