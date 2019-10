Kurti: Nesër do t’i trokas në derë LDK-së

Kreu i Vetëvendosjes, Albin Kurti, i cili po prin në zgjedhjet që u mbajtën sot, ka thënë për një intervistë për T7 se ai qysh nesër do t’i trokasë në derë LDK-së për bashkëpunim.

Kurti thotë se do ta krijojë qeverinë sa më shpejt, ndërsa thotë se e ka synim që ata ta formojë me LDK-në, e cila është e dyta në rezultatet e deritanishme.

“Këtë e kemi synim, objektiv dhe qëllim”, ka thënë Kurti kur është pyetur rreth fillimit të negociatave me LDK-në.

Ai ka thënë se do të diskutojë edhe me Isa Mustafën edhe me Vjosa Osmanin.

Ndërsa lideri i VV’së thotë se deri tash nuk ka marrë urime për rezultatet e zgjedhjeve nga asnjë politikan.

“Kurrë nuk më kanë uruar qytetarët më shumë. Është hera e parë që po marrë urime më shumë se kur kam dalë nga burgu i Serbisë. Kjo është më e rëndësishmja, të tjerat besoj që do të pasojnë nesër. Nga politikanët s’ma ka uruar kush, por kjo nuk ka rëndësi për mua”, ka thënë Kurti.