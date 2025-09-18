Kurti në Vushtrri pritet me brohoritje për Hashim Thaçin
Kryeministri në detyrë dhe njëkohësisht kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, gjatë një vizite në qytetin e Vushtrrisë është pritur me brohoritje “Thaçi, Thaçi”.
Sipas një videoje të publikuar nga faqja Vushtrria Online, teksa Kurti po ecte nëpër qytet, disa qytetarë nisën të brohorasin emrin e ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili aktualisht po gjykohet në Hagë.
Pas këtyre thirrjeve, mbështetësit e Kurtit reaguan duke brohoritur “Albini, Albini”. Gjithashtu në video dëgjohen edhe fyerje ndaj atyre që brohoritën për Thaçin.