Kurti në Turqi: Kryeministri tregon se çka folën me Erdoganin Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shkruar në profilin e tij në “X” pas takimit që ka pasur me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. Kreu i Qeverisë së Kosovës ka thënë se me presidentin turk kanë folur për raportet mes dy shteteve dhe për mundësitë e reja sa i përket bashkëpunimit ekonomik dhe në…