Kurti në takim me të dërguarin e Gjermanisë: Serbia të ndëshkohet ndërkombëtarisht Përfaqësuesi i Posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, sërish po qëndron në Kosovë pas sulmit terrorist në veri të vendit. Ai të dielën është takuar me kryeministrin, Albin Kurti. Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeministrit, Kurti, theksoi në takim se me dëshmitë e mbledhura vërtetohet se prapa sulmit terrorist qëndron shteti i Serbisë…