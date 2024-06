Kurti në takim me mërgimtarët në Turqi: Ata janë përfaqësimi i shtetit dhe popullit tonë I pari i Qeverisë së Kosovës, Albin Kurti është duke qëndruar në Turqi. Gjatë vizitës në Turqi, Kurti është shprehur se çdo vizitë jashtë shtetit shoqërohet me njohje nga afër e shkëmbime të rëndësishme me pjesëtarë të mërgatës. Edhe në këtë rast, Kurti ka takuar pjesëtarë të shumtë të mërgatës në Turqi. Ai tha se…