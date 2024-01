Kurti në Shkup: Bashkimi Evropian është qëllimi dhe fati i Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se Bashkimi Evropian është qëllimi dhe fati i Kosovës dhe i vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke shtuar se sot do të dorëzojë listën e reformave të diskutuara.

Në nisje të takimit në kuadër të “Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor”, Kurti është shprehur të hënën se Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mundësojnë sa më shumë bashkëpunim rajonal dhe “ecje më të përshpejtuar drejt BE-së që është qëllimi e fati ynë”.

Sipas Kurtit, Brukseli e Washingtoni janë të angazhuara me Ballkanin Perëndimor për rritje ekonomike.

“Brukseli dhe Washtingoni bashkë me Ballkanin Perëndimor në Shkup për rritjen ekonomike dhe jo vetëm të rajonit tonë. Vlerat e BE-së duhet të bëhen reforma tek ne, ndërkaq mbështetja e BE-së duhet të jetë edhe financiare”, tha Kurti.

Kryeministri shtoi se plani i rritjes nënkupton 6 miliardë euro për rajonin tonë, me ç’rast sasia e mjeteve që merret varet nga punët e mira që bëjmë.

“Kosova sot do të dorëzoj listën e reformave të diskutuara e në ditët në vijim do të dorëzojmë listën e projekteve indikative. Sa i përket reformave në qendër kemi reformën e administratës publike dhe të menaxhimit të financave publike, kurse të projekteve kemi ato për agjendën e gjelbër, digjitalizimin, investimin në sektorin privat dhe ngushtimin e hendekut infrastrukturore”, tha Kurti.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka thënë se nisma e vendeve të Ballkanit Perëndimor është mundësi e mirë që nuk duhet humbur, derisa ka shtuar se “është kruciale që t’i vendosim qytetarët tanë në rend të parë”. “Është kruciale dhe nëse mund ta bëjmë në kohë reale për t’u realizuar gjërat në muajt e ardhshëm që t’i definojmë se si do të duken vendet tona”, tha Rama.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq e ka falënderuar Maqedoninë e Veriut për mikpritje. Ai ka thënë se kanë pasur dhe do të kenë takime të rëndësishme për përparimin e Ballkanit Perëndimor. Ka thënë se është biseduar me përfaqësues evropian e amerikan për planin e rritjes. Vuçiq ka thënë se është me rëndësi inkuadrimi në Tregun e Përbashkët. Ndërkohë ka folur edhe se do të nënshkruhen më 1 mars dy protokolle në kuadër të “Ballkanit të Hapur” që kanë për qëllim lëvizjen e lirë të punëtorëve.

“Ne kemi biseduar edhe për planin e zgjerimit të BE-së. Kemi biseduar për kushtet që duhet plotësuar dhe reformat”, ka thënë Vuçiq.