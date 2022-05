Kurti në SHBA takohet me drejtoreshën e MCC-së, zotohet të nisë negociatat për grantet që synojnë zbutjen e papunësisë

Kurti përmes një postimi në Twitter ka njoftuar se është takuar me drejtoreshën e Korporatës së Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC), Alice Albright.

Shefi i ekzekutivit deklaroi se ka biseduar me Albright për nisjen e negociatave të Kompaktit të Kosovës, për të cilën e ka falënderuar për punën e palodhshme të MCC-së për të mundësuar Kompaktin.

“Një nder i veçantë për t’u [email protected]_CEO Znj. Alice Albright dhe për të nisur negociatat të Kompaktit të Kosovës. E falënderova për punën e palodhshme të MCC-së për të mundësuar Kompaktin, i cili do të bëhet investimi më i madh në sektorin e energjisë në Kosovë dhe që ripohon lidhjen e ngushtë që ndajnë vendet tona”, shkroi Kurti.

Kompaktet e MCC-së janë marrëveshje pesëvjeçare përmes të cilave Shtetet e Bashkuara ofrojnë grante për vendet partnere për të mbështetur programet për uljen e varfërisë përmes

rritjes ekonomike.

Ndryshe, gjatë qëndrimit në SHBA, kryeministri do të takohet me zyrtarë shtetërorë, udhëheqës të ndërmarrjeve, përfaqësues të organizatave, si dhe komunitetin shqiptaro-amerikan, ka njoftuar sot Zyra e Kryeministrit. /Lajmi.net/

