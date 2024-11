Kurti në Pejë, përmend “ndihmën” që Qeveria u ka dhënë komuniteteve joshumicë: Kemi ndarë grante për ta bërë ndryshimin Kryeministri Albin Kurti ka qëndruar në Pejë së bashku me ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi. Ata janë takuar me mbështetës e bashkëpunëtorë të subjektit të Iniciativës së Re Demokratike të Kosovës dhe me komunitetin egjiptian. “Bashkë me IRDK-në kemi qeverisur në këtë mandat, duke garantuar që komuniteti egjiptian të jetë i përfaqësuar…