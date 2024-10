Kurti në Paris: Kosova në mesin e ekonomive me rritjen më të shpejtë në Ballkan

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se e ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian dhe për këtë arsye po janë duke harmonizuar rregulloret me BE-në dhe po forcojmë aftësinë konkurruese dhe kapacitetin e ekonomisë sonë.

Kurti në Forumin Ekonomik të Kosovës, i cili është mbajtur në Paris, ka thënë se e ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian

“Prezenca e Kosovës është e lidhur ngushtë me vizionin e Evropës, në aspektin e marrëdhënieve ekonomike dhe vlerave të përbashkëta të demokracisë, pluralizmit politik, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. E ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian, ne jemi duke harmonizuar rregulloret me BE-në dhe po forcojmë aftësinë konkurruese dhe kapacitetin e ekonomisë sonë. Kështu që kur të vijë ajo ditë të maksimizojmë përfitimet por edhe kontributet për familjen e kombeve evropiane”, tha ai.

Kurti ka thënë se vitin e kaluar është lidhur lidhëm fshati i fundit me internetin me brez të gjerë, duke vendosur vendin tonë në mesin e tetë vendeve më të mira evropiane.

Ai është ndalur edhe te turizmi dhe kultura, ku ka thënë se Kosova është një perlë e fshehur në sektorin e turizmit.

“Kujtoni peizazhet befasuese të trashëgimisë së UNESCO-s dhe një pasuri kulturore, ne jemi gati të mirëpresim vizitorët dhe investitorët për të përjetuar dhe zhvilluar infrastrukturën tonë turistike. Së fundmi në periferi të Prishtinës, në Ulpianë, arkeologët e vendit tonë së bashku me profesorin Christoph Goddard… kanë zbuluar nënshkrimin e ngulitur në tempullin nëntokësor të perandorit romak Justinian nga shekulli i VI-të si dhuratë që i ka bërë gruas së tij, Theodores, që dëshmon lidhjet e drejtpërdrejta të Dardanisë antike të Kosovës”, tha ai, derisa ka shtuar se Kosova është mundësi e madhe e prodhimtarisë së lehtë.

“Ne ofrojmë mundësi të mëdha në prodhimtarinë e lehtë dhe në vitin 2023, ky sektor përbënte mbi 43 përqind të totalit të eksporteve të Kosovës. Me pajisjet elektrike, plastika, druri dhe metali që udhëheqin dhe ngarkohen me fuqinë tonë punëtore të kualifikuar dhe avantazhet e kostos ishin një destinacion ideal për zgjerimin evropian. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, bujqësia dhe ushqimi, duke kontribuar 17 për qind në eksporte, ky sektor mbështetet nga kostot konkurruese të punës dhe një industri në lulëzim të verës. Mund të thuash, verërat tona janë xhevahir i fshehur që pret të hapet. Falë të gjitha këtyre përparimeve që kemi arritur në të gjithë bordin, më në fund, ne kemi marrë vlerësimet e kredive sovrane sipas vlerësimeve të marra është BB Minus”, tha ai.

Krahas këtyre mundësive ekonomike, Kurti theksoi se Kosova po bën investime masive në infrastrukturë nga autostradat moderne që na lidhin me Ballkanin me projekte digjitale që na sigurojnë udhëheqjen në lidhje.

“Kosova qëndron në mesin e ekonomive me rritjen më të shpejtë në Ballkan. Pavarësisht turbulencave globale me rritje të vazhdueshme mbresëlënëse në tre vitet e fundit, ne kemi udhëhequr Ballkanin Perëndimor në rritjen reale ekonomike. Në krahasim me vitin 2021, PBB-ja e Kosovës është 33 më e lartë sot sa flasim. Kemi dyfishuar eksportet dhe mbi dyfishuar investimet e huaja indirekte në tre vitet e gjysmë. Ne jemi renditur gjithashtu në nivel global për sundimin e ligjit, sipas World Justice Project, dhe të tretët në mbarë botën, në rritjen e të drejtave politike dhe lirive civile, sipas Freedom House. Demokracia jonë është e rrënjosur në shoqëri dhe e mbrojtur institucionalisht. Jam i bindur se kjo nuk është një çështje korrelacioni, por shkaku, domethënë rritja ekonomike, përparimi demokratik dhe stabiliteti institucional që shkojnë dorë për dore. Duke thjeshtuar regjistrimin e biznesit, duke shkurtuar burokracinë, duke përmirësuar sundimin e ligjit, duke luftuar korrupsionin dhe informalitetin, ne kemi krijuar një mjedis pro-biznesi ku kompanitë mund të lulëzojnë. Rritja rezultuese e të ardhurave buxhetore me 35 përqind vetëm në tre vjet, ne kemi mundësuar shërbime më të mira për qytetarët dhe bizneset, duke mbajtur një sistem tatimor që është ndër më të thjeshtët dhe më konkurrentët në Evropë me një taksë korporative prej vetëm 10 për qind. Tatim mbi të ardhurat personale deri në 10 për qind, zero taksë mbi dividentët dhe zero tatim doganor për makineritë dhe lëndët e para. Kosova është plot me mundësi në sektorë të ndryshëm. ICT dhe inovacioni dixhital është para së gjithash mundësi e madhe për të gjithë ne.”, tha ai.

Kurse, ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Artane Rizvanolli ka thënë se sektori i energjisë është një sektor shumë dinamik në mbarë Evropën dhe më gjerë, por edhe në Kosovë.

“Në sektorin e energjisë elektrike, Kosova prodhojmë 95 për qind të energjisë elektrike nga qymyri, por synojmë ta ndryshojmë atë në 32 përqind në konsumin e energjisë elektrike deri në vitin 2030, në strategjinë tonë për Energjinë. Për ta arritur këtë, ne planifikojmë të zhvillojmë 1400, të paktën 1400 megavat kapacitete të reja, kjo do të jetë kryesisht me erë dhe diell. Për këto përafërsisht të njëjtat sasi të erës dhe diellit gjatë kësaj periudhe”, tha ajo.