Kurti në New York: Lufta për drejtësi për vëllezërit Bytyqi vazhdon e pandërprerë

Ata ishin vrarë nga forcat serbe në korrik të vitit 1999-të pas përfundimit të luftës dhe çlirimit të Kosovës.

Trupat e tyre të pajetë, u gjetën dy vjet më vonë në Serbi në Petrovo Sellë, afër objektit të trajnimit të policisë.

Lidhur me këtë krim makabër, Kurti ka theksuar se pavarësisht kërkesës së vazhdueshme nga familja, Kongresi, Departamenti i Shtetit dhe Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtuar Serbisë, për të kryer hetime dhe arrestuar e mbajtur përgjegjës autorët, kjo nuk ndodhi.

“Jeta e Agronit, Mehmetit dhe Yll Bytyqit u shkurtua tragjikisht. Por më shumë se një çerek shekulli më vonë, lufta për drejtësi vazhdon e pandërprerë dhe respekti ynë për sakrificën e tyre përfundimtare nuk do të vdes kurrë”, ka theksuar Kurti.

I paid my respects in Yonkers, New York, to three Albanian-American heroes: Agron, Mehmet, and Yll Bytyqi. These brave brothers from Prizren (originally from Semetisht, Theranda), were murdered in cold blood by Serbian forces in July 1999 — after the end of the war and Kosova’s… pic.twitter.com/onPUoSB1Mq

— Albin Kurti (@albinkurti) September 29, 2024