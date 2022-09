Kurti në Kuvendin e “Guxo”: Bashkë ngritëm mirëqenien sociale në Kosovë

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se me qeverisjen e përbashkët me partinë Guxo po zbatojnë reforma në bujqësi, arsim dhe kanë kthyer Kosovën në rrugëtime euroatlantike.

Kështu u shpreh ai në kuvendin e parë zgjedhor të mbajtur nga partia Guxo.

“Të qenit bashkë na solli fitoren e 14 shkurtit. Prioritet kryesor në drejtësi mbetet vettingu. Kemi vazhduar luftën kundër korrupsionit. Mbi 700 operacione policore, mbi 2000 persona të arrestuar, 65 grupe kriminale të asgjësuara. Kemi ngritur mirëqenien sociale dhe këtë të shtunë kemi prezantuar edhe pakon mbi 150 milionë euro”, ka thënë ai.

Kurti tha se kjo parti me guxim është ngritur dhe se njëjta me guxim do të fitojë.