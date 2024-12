Kurti: Në Kopër të Sllovenisë vizitova shtëpinë e familjes Bruti, e lidhur me familjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut

Kryeministri i vendit Albin Kurti ka bërë të ditur se sot ka qenë në zemër të sheshit Brolo të qytetit Kopër të Sllovenisë.

Ai ka thënë se aty qëndron e ngritur shtëpia e familjes Bruti që nga viti 1714. Sipas tij, kjo familje e njohur shqiptare me lidhje familjare në Durrës, Lezhë e Ulqin, ndër të tjera e lidhur edhe me familjen e Gjergj Kastrioti Skënderbeu, u vendosën përfundimisht në Kopër.

“Në Muzeun Rajonal të Koprit, sot vizitova ekspozitën mbi shtëpinë së familjes Bruti, kuruar nga Meliha Fajië, e që përmban piktura, libra, dokumente e objekte të kësaj familje. Përballë muzeut, Katedralja madhështore e Koprit, mban në piedestal altarin e restauruar nga artisti i famshëm i renesancës veneciane, Vittore Carpaccio, me titullin “Maria në fron me fëmijën dhe shenjtorët”. Këtë vepër madhështore nga viti 1516, e soditëm nga afër”.

“E vizita përfundoi në shtëpinë e Brutëve e cila që nga viti 1951 shërben si bibliotekë publike, për promovimin e librit “Shqiptarët e lashtë dhe krijimi i Istrias” me autor Peter Štoka dhe me përkthim nga doktor Pëllumb Qazimi. Promovimi i këtij publikimi që u mundësua nga Shoqata Kulturore Shqiptare “Iliria” në Kopër në krye me Heset Ametin dhe nga Ambasada e Republikës së Kosovës në Slloveni, mblodhi përfaqësues të shumtë të komunitetit dhe shoqatave shqiptare nga Sllovenia, Kroacia dhe nga Italia”, ka thënë Kurti.