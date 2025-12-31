Kurti në KEK: Të gjitha turbinat punonin me 3,000 rrotullime në minutë, për të siguruar 50 herza të rrymës alternative
Albin Kurti ka vizituar KEK-un prej ku thotë seka stabilitet në furnimim dhe energji të qëndrueshme.
“Të gjitha turbinat punonin me 3000 rrotullimë në minutë për të siguruar frekuencën 50 herza të rrymës alternative”, tha Kurti.
“Tri njësi të TCA dhe dy të tcB, tek Termocentarli Kosova A, derisa A3 dhe A4, funksionijnë me kapacitet 125 megavatë, secila prej tyre, A5 është rreth 140 megavatë.
Pra gjithsem TCA gjeneron bruto kapacitet, rreth 390 megavatë. Ndërkaq kur shkuam te Kosova B, pamë që TC Kosova B me njësinë e vete B1 gjeneron energji me 258 megavatë, kurse ai B2 me 282 megavatë”, tha ai.