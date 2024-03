Kurti në Itali është duke marrë pjesë në Kongresin e Partisë së Socialistëve Evropian, shihet edhe kancelari gjerman Scholz

Ai është duke marrë pjesë në Kongresin e Partisë së Socialistëve Evropian (PES), ndërsa në këtë kongres është duke marrë pjesë edhe kancelari gjerman Olaf Scholz.

Ky kongres sot është duke zgjedhur kandidatët e rinj për zgjedhjet evropiane që do të mbahen më 6 dhe 9 korrik të vitit 2024.

“Në Romë sot për PES_PSE kongresi zgjedhor. Urimet e mia më të mira për të gjithë kandidatët për këto zgjedhje shumë të rëndësishme evropiane, veçanërisht për kandidatët drejtues NSchmitPES. Së bashku, ne qëndrojmë për një Evropë sociale, demokratike dhe të qëndrueshme.” /Lajmi.net/

In Rome today for the @PES_PSE election congress. My best wishes to all the candidates for these very important European elections, especially to lead candidate @NSchmitPES. Together, we stand for a social, democratic, and sustainable Europe. pic.twitter.com/8iI76x2UsX

— Albin Kurti (@albinkurti) March 2, 2024