Kurti në Irlandë të Veriut pritet nga ministrja e parë Michelle O’Neill, flasin për një sërë çështjesh

Në këtë takim Kurti u prit nga Ministrja e parë Michelle O’Neill dhe zëvendësministrja e parë Emma Little-Pengelly në Kështjellën Stormont, shkruan lajmi.net.

Ndërsa në takim u diskutua një sërë çështjesh, duke përfshirë paqen dhe pajtimin.

First Minister Michelle O’Neill and deputy First Minister Emma Little-Pengelly today welcomed the Prime Minister of Kosovo, Albin Kurti, to Stormont Castle. Discussions covered a range of issues, including peace and reconciliation. pic.twitter.com/uKBUdUVzG1

— NI Executive (@niexecutive) February 28, 2024