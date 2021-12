Kurti në fushatë: Synojmë të ulim çmimin e rrymës, sepse tepër shtrenjtë kur rrijmë mbi këtë energji që kemi

“Jo, unë nuk mund ta kuantifikoj sot, duhet ta synojmë uljen e energjisë elektrike, sepse tepër shtrenjtë kur rrijmë mbi këtë energji që kemi”, deklaronte Kurti në një debat televiziv.

“Unë nuk mund ta them sot se sa do të ulet energjia elektrike, por e di që Countour Globali nuk vjen në shprehje, ai na shtrenjtonte energjinë elektrike dhe ne nuk paguajmë me buxhetin e Kosovës për ata që se paguajnë energjinë elektrike. Unë nuk mund ta planifikoj sot, por ne do ta synojmë uljen e energjisë elektrike, sepse tepër shtrenjtë e paguajmë këtë energji që kemi. Duhet ta ndalojmë ndotjen, duhet ta pastrojmë Kosovën”, thoshte tutje ai.

Kryeministri Kurti dy ditë më herët në Kuvend tha se qytetarët po shpenzojnë shumë energji elektrike, edhe për shkak se ajo u kushton lirë.

Duke njoftuar se “kriza energjetike po na troket në derë”, Kurti tha se Kosova po blen shtrenjtë rrymë dhe po ua shet atë shumë lirë qytetarëve.

“Çmimet e energjisë elektrike në bursë janë shumëfishuar dhe nuk mund të ngelet as tek ne një situatë e favorshme, përderisa vazhdojmë të paguajmë vetëm 7 centë për kilovat/orë. Pra, është e vërtetë që po blejmë shtrenjtë dhe po shesim lirë energji elektrike dhe pa një afat të caktuar”, tha Kurti.

Ai tha se “konsumi është i kollajshëm”, me një theks kritike për qytetarët që tha se po shpenzojnë shumë energji elektrike.

“Konsumi është tejet i madh, edhe për shkak të stinës së dimrit, edhe për shkak se mënyra jonë edhe e punës, edhe e banimit, edhe e jetesës është e organizuar rreth ngrohjes përmes termo-elektranave, por qe besa, edhe për shkak se energjia elektrike është lirë dhe konsumi është i kollajshëm”, tha kryeministri. /Lajmi.net/