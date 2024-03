Kurti në Ditën Botërore të Sindromës Down: Shteti dhe Qeveria duhet të dëshmohen më së shumti aty ku nevojat janë më të mëdha Kryeministri Kurti ka mirëpritur sot në zyrën e tij persona me Sindromën Down të cilët janë të punësuar nëpërmjet Masës 1.6. Mbështetja e Personave me Aftësi të Kufizuara. Ai ka thënë se Qeveria dhe shteti duhet të dëshmohen më së shumti aty ku janë nevojat më të mëdha. Në takimin në Kryeministri, i ndanë përvojat…