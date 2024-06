Kurti në darkë me afaristë shqiptarë në Turqi: I fton të investojnë në Kosovës duke iu thënë se rryma është lirë Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka takuar afaristë shqiptarë e me prejardhje shqiptare mbrëmë gjatë qëndrimit në Stamboll të Turqisë, njoftoi zyra e tij. Në një darkë të përbashkët, Zyra e Kryeministrit thotë se Kurti “i njoftoi me progresin që Kosova ka shënuar në rrafshin ekonomik në tri vitet e fundit, duke theksuar rritjen për…