Kurti në Bukuresht – Merr pjesë në konferencën e organizuar nga Partia Socialiste Evropiane Kryeministri, Albin Kurti, ka udhëtuar për në Bukuresht të Rumanisë. Ai do të merr pjesë në konferencën e organizuar nga Partia Socialiste Evropiane, në kuadër të përgatitjeve për zgjedhje evropiane, të cilat do të mbahen në qershor, shkruan lajmi.net. Përveç kësaj, kryeministri Kurti do të takohet edhe me përfaqësues e liderë të partive të ndryshme…