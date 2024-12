Kurti në Bosnje e Hercegovinë, kërkoi ratifikimin e marrëveshjes për lëvizje të lirë të qytetarëve

Kurti në postimin e bërë në “X”, ka shkruar se ka pasur takim në Presidencës e Bosnje e Hercegovinës, ku zhvilloi takim me anëtarin kroat, Zhelko Komshiq dhe atë boshnjak, Denis Beqiroviq.

Kryeministri ka pohuar se në takim ka folur për Marrëveshjen e Procesit të Berlinit për lirinë e lëvizjes me karta identiteti, duke i dhënë fund regjimit të vizave për qytetarët e Bosnjë dhe Hercegovinës që hyjnë në Kosovë duke filluar nga 1 janari 2025.

“Takimet e mia të para të ditës i mbajta në Presidencën e Bosnje-Hercegovinës, ku pata nderin të më pritën anëtarët e Kryesisë, Denis Beqiroviq dhe Zheljko Komshiq. Unë ndava me ta vendimin tonë për të zbatuar Marrëveshjen e Procesit të Berlinit për lirinë e lëvizjes me karta identiteti, duke i dhënë fund regjimit të vizave për qytetarët e Bosnjë dhe Hercegovinës që hyjnë në Kosovë duke filluar nga 1 janari 2025. E inkurajova Bosnjën dhe Hercegovinën që të ratifikojë të njëjtën marrëveshje për të siguruar përfitime reciproke”, ka pohuar Kurti.

Tutje, Kurti ka njoftuar se në takim po ashtu kanë diskutuar për shkëmbimet tregtare dhe kulturore, si dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal.

I held my first meetings of the day at the Presidency of Bosnia and Herzegovina, where I had the honor to be welcomed by members of the Presidency, Denis Bećirović and Željko Komšić.

I shared with them our decision to implement the Berlin Process Agreement on freedom of… pic.twitter.com/Yu2258KLMB

— Albin Kurti (@albinkurti) December 6, 2024