Kurti në Antalia: Vetëm të bashkuar mund ta ndalim Putinin

Këtë mendim Kurti e ka ndarë gjatë një takimi që ka zhvilluar të shtunën me ministrin e Jashtëm të Austrisë, Alexander Schallenberg, Përfaqësuesin e Lartë Ndërkombëtar në Bosnje e Hercegovinë, Christian Schmidt dhe zëvendëskryeministrin e Malit të Zi, Dritan Abazoviq, shkruan lajmi.net.

Takimi mes tyre është zhvilluar në Antalia të Turqisë, ku po mbahet Forumi për Diplomaci.

“Ne nuk duhet t’u dorëzohemi autokratëve në asnjë vend dhe asnjëherë. Vetëm një botë që është e bashkuar dhe aktive e demokratike do të ndalojë Putinin dhe do të parandalojë despotë të tjerë në të ardhmen”, ka shkruar shefi i qeverisë në rrjetin social “Twitter”.

Kurti mori pjesë në ditën e dytë të Forumit të Diplomacisë në Antalia të Turqisë, pasi kishte anuluar pjesëmarrjen në ditën e parë me arsyetimin se është detyruar të qëndrojë në Prishtinë për të marrë masa pas situatës së krijuar nga rritja e çmimeve të produkteve bazike. /Lajmi.net/

We must not give in to autocrats anywhere, anytime. Only a united and active democratic world will stop Putin and prevent other despots in the future. @AntalyaDF I shared these views with MFA of 🇦🇹 @a_schallenberg, HR of BiH, Christian Schmidt & DPM of 🇲🇪@DritanAbazovic. pic.twitter.com/66UT4HjgXu

— Albin Kurti (@albinkurti) March 12, 2022