Kurti në Aeroporti, nisen për Austri 50 qytetarët që fituan udhëtim nga qeveria

Kryeministri Albin Kurti nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari”, ka uruar sërish qytetarët e Kosovës për heqjen e vizave.

Ky është grupi i parë i qytetarëve që udhëtojnë pa viza për fituesit e kuizit të Bashkimit Evropian, që është organizuar në kuadër fushatës informuese të Qeverisë së Kosovës lidhur me liberalizimin e vizave.

Kosova i bashkohet të gjitha vendeve që udhëtojnë pa viza në Bashkimin Evropian. Nga sot qytetarët e Kosovës do të udhëtojnë pa viza, duke shmangur kështu pritjet e gjata para zyrave të ambasadave të huaja për një vizë, e as nuk do të shpenzojnë për termine e pagesë vizash.

Në ditën e parë pa viza, Qeveria e Kosovës në kuadër të fushatës informuese, organizon udhëtimin e parë pa viza për fituesit me fat nga kuizi i BE-së.

Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti do të qëndrojnë në Aeroportin e Prishtinës, “Adem Jashari”, për t’i përshëndetur qytetarët e parë që do të udhëtojnë pa viza. Së bashku me ministren e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla, Kurti do të do të mbajnë konferencë për media.