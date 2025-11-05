Kurti në 9 vjetorin e vdekjes së Astrit Deharit: Ky krim është një plagë e hapur për popullin e Kosovës
Lajme
Sot bëhen 9 vjet nga vdekja e aktivistit të Lëvizjes Vetëvendsoje, Astrit Dehari.
Për ta përkujtuar atë janë mbajtur edhe homazhe. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti theksoi rëndësinë e zbardhjes së rastit të Deharit dhe nevojën që drejtësia të vperojë pas kaq shumë vitesh.
“Jemi të interesuar që ta ndihmojmë Prokurorinë e Shtetit. Por nëntë vite janë shumë pa u zbardhur ky rast dhe pa u sqaruar e vërteta.Astrit Deharin do ta kujtojmë sa të jetë jeta, si një student shembullor i Fakultetit të Mjekësisë dhe aktivist i paepur në Lëvizjen Vetëvendosje.I bëjmë thirrje sistemit të drejtësisë të bëjë më tepër dhe të angazhohet, sepse ky krim është një plagë e hapur, jo vetëm për familjen Dehari dhe Lëvizjen Vetëvendosje, por për mbarë popullin e Kosovës dhe Republikën tonë”, tha Kurti.