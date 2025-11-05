Kurti në 9 vjetorin e vdekjes së Astrit Deharit: Ky krim është një plagë e hapur për popullin e Kosovës

Sot bëhen 9 vjet nga vdekja e aktivistit të Lëvizjes Vetëvendsoje, Astrit Dehari. Për ta përkujtuar atë janë mbajtur edhe homazhe. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti theksoi rëndësinë e zbardhjes së rastit të Deharit dhe nevojën që drejtësia të vperojë pas kaq shumë vitesh. “Jemi të interesuar që ta ndihmojmë Prokurorinë e Shtetit. Por nëntë…

Lajme

05/11/2025 10:17

Sot bëhen 9 vjet nga vdekja e aktivistit të Lëvizjes Vetëvendsoje, Astrit Dehari.

Për ta përkujtuar atë janë mbajtur edhe homazhe. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti theksoi rëndësinë e zbardhjes së rastit të Deharit dhe nevojën që drejtësia të vperojë pas kaq shumë vitesh.

“Jemi të interesuar që ta ndihmojmë Prokurorinë e Shtetit. Por nëntë vite janë shumë pa u zbardhur ky rast dhe pa u sqaruar e vërteta.Astrit Deharin do ta kujtojmë sa të jetë jeta, si një student shembullor i Fakultetit të Mjekësisë dhe aktivist i paepur në Lëvizjen Vetëvendosje.I bëjmë thirrje sistemit të drejtësisë të bëjë më tepër dhe të angazhohet, sepse ky krim është një plagë e hapur, jo vetëm për familjen Dehari dhe Lëvizjen Vetëvendosje, por për mbarë popullin e Kosovës dhe Republikën tonë”, tha Kurti.

Artikuj të ngjashëm

November 5, 2025

Lahi Brahimaj: Nuk do ta votoj Konjufcën për kryeministër

November 5, 2025

Theret me thikë një shtetas i huaj në Gjakovë, raportohet se...

Lajme të fundit

Lahi Brahimaj: Nuk do ta votoj Konjufcën për kryeministër

Theret me thikë një shtetas i huaj në...

Mamdani pas fitores me një mesazh për Trump:...

Behrami: Me ngritjen e aktakuzës kundër ish-krerëve të...