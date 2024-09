Kurti nderon viktimat e sulmeve të 11 Shtatorit Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, së bashku me të ngarkuarën me punë në ambasadën e ShBA-së në Prishtinë, Anu Prattipati, do të bëjnë homazhe sot në nderim të viktimave të sulmeve të 11 Shtatorit. Ceremonia përkujtimore do të zhvillohet pranë pllakës përkujtimore në oborrin e Qeverisë së Kosovës, në orën 09:00. Ky veprim…