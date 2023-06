Kurti: Ndërkombëtarët na premtuan që do t’i bindnin serbët të merrnin pjesë në zgjedhje, s’ndodhi ashtu Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka thënë se faktori ndërkombëtar i kishte premtuar që nëse do të nënshkruante Marrëveshjen e Ohrit, do t’i bindnin serbët të merrnin pjesë në zgjedhje. Megjithatë, sipas tij, nuk ndodhi ashtu, përkundër asaj se Kosova u tregua bashkëpunuese, edhe duke i shtyrë ato, përcjell lajmi.net. “Më vjen keq…