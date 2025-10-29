Kurti mysafir i Presidentit francez Emmanuel Macron në Pallatin Élysée

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ishte mysafir i Presidentit të Francës, Emmanuel Macron, në darkën solemne të organizuar në Pallatin presidencial Élysée, në kuadër të edicionit të 10-të të Forumit të Paqes në Paris. Forumi i Paqes në Paris mbledh çdo vit liderë botërorë, përfaqësues institucionesh ndërkombëtare dhe shoqërisë civile, me qëllim promovimin…

Lajme

29/10/2025 21:39

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ishte mysafir i Presidentit të Francës, Emmanuel Macron, në darkën solemne të organizuar në Pallatin presidencial Élysée, në kuadër të edicionit të 10-të të Forumit të Paqes në Paris.

Forumi i Paqes në Paris mbledh çdo vit liderë botërorë, përfaqësues institucionesh ndërkombëtare dhe shoqërisë civile, me qëllim promovimin e dialogut, bashkëpunimit dhe zgjidhjeve të përbashkëta për sfidat globale.

Në këtë ngjarje prestigjioze, Kryeministri Kurti ishte ndër të ftuarit e veçantë të Presidentit Macron, duke përfaqësuar Kosovën në diskutimet për paqen, sigurinë dhe zhvillimin ndërkombëtar.

