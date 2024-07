Kurti mori pjesë në ngjarjen e organizuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, me rastin e përfundimit të mandatit të ambasadorit Szunyog

Shkëlqesia juaj ambasador Tomáš Szunyog, Përfaqësues Special i Bashkimit Evropian në Kosovë,

Të nderuar ministra të Qeverisë dhe deputetë,

Të nderuar ambasadorë dhe përfaqësues të misioneve diplomatike në Kosovë,

Anëtarë dhe përfaqësues të institucioneve tona shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile,

Të nderuar të ftuar, zonja dhe zotërinj,

Faleminderit për këtë mundësi që t’ju drejtohem me rastin e lamtumirës Tomáš Szunyog, Shefit të Zyrës së BE-së në Kosovë.

Pas kaq shumë letrash demarsh që Tomáš më ka lexuar gjatë tre viteve të fundit, më në fund është radha ime t’i lexoj një.

E imja është një shënim falënderimi.

I nderuar ambasador Szunyog,

I dashur Tomáš,

Mandati juaj, që përkon me timin, ka qenë i mbushur me ngjarje. Ndonëse herë pas here është karakterizuar nga tensione, ajo ka qenë kryesisht e dominuar nga rezultate konkrete dhe historike që shpesh anashkalohen.

Dua t’ju falënderoj për të gjitha takimet, bisedat dhe diskutimet që kemi pasur së bashku, të cilat kanë qenë të shumta, dhe për praninë tuaj aktive në kaq shumë fusha të qeverisjes sonë.

Bashkimi Evropian përfaqëson të ardhmen e Kosovës – një familje kombesh në të cilën vendi ynë aspiron t’i bashkohet dhe të kontribuojë – ne sigurisht ndajmë vlera të përbashkëta dhe kemi synime të njëjta për të ardhmen. Nuk është çudi që Kosova aktualisht është vendi më pro BE-së, me nëntëdhjetë e pesë përqind të njerëzve që mbështesin anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Prandaj, duke e përfaqësuar të ardhmen tonë me një vullnet kaq të madh, Bashkimi Evropian është gjithmonë edhe koha jonë e tashme.

Gjatë mandatit tuaj, Kosova shënoi arritje të rëndësishme në rrugën e integrimit në BE. Më historike ishin aplikimi ynë për anëtarësim në Bashkimin Evropian në fund të vitit 2022 dhe liberalizimi i vizave në fillim të këtij viti.

Kam marrë shumë letra dhe dokumente nga ju, Tomáš, por ai që më pëlqente më shumë ishte Raporti i Shtetit për vitin 2022. Është konsideruar si një nga më të mirët për Kosovën dhe ndër më të mirat në Ballkanin Perëndimor. Ky raport pozitiv ishte rezultat i realizimit të reformave të vonuara prej kohësh, si miratimi i ligjit zgjedhor dhe ligjit për financimin e partive politike, krijimi i terminaleve doganore në pronësi publike, rritja e pagës minimale, futja e arsimi i dyfishtë, dhe arritjet në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndër shumë të tjera.

Largimi juaj shënon fundin e një epoke edhe në kuptimin e mirëfilltë: ERA II, e njohur si Axhenda e Reformës Evropiane. ERA II filloi dhe përfundoi gjatë mandatit tuaj, duke arritur një normë zbatimi prej 72%. Në krahasim, ERA I u zbatua me 45%. Ky përmirësim në ERA II tregon aftësitë tona në rritje gjatë viteve dhe përkushtimin tonë ndaj agjendës së reformave të BE-së dhe bashkëpunimit dhe partneritetit tonë.

Të gjitha këto ngjarje të rëndësishme dhe historike kanë ndodhur gjatë mandatit tuaj. Kështu, ndërsa largoheni, dua t’ju shpreh vlerësimin tonë për të gjithë vëmendjen, përpjekjet dhe kontributet tuaja për vendin tonë dhe popullin tonë dhe ju uroj gjithë të mirat në rolin dhe përpjekjet tuaja të ardhshme.

Faleminderit.