Kurti merret pak me Listen Serbe: Thotë se ka lidhje të forta me Serbinë dhe Rusinë

Kryeministri Albin Kurti ka folur në margjinat e kongresit të Partisë së Socialistëve Evropian (PSE) në Romë mbi raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Në një deklaratë për mediumin italian AGI, kryeministri Kurti ka thënë se ka ende probleme në kufirin me Serbinë.

“Ka ende probleme në kufirin me Serbinë. Fatkeqësisht ata që u pasuruan me luftë janë kthyer në kriminelë dhe vazhdojnë të pasurohen me bitcoin, drogë dhe armë. Ata e mbulojnë biznesin e tyre me ide nacionaliste, por janë ende kriminelë”, ka thënë Kurti.

Kurti ka folur edhe rreth anëtarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian.

“Nuk jemi ende zyrtarisht kandidat për anëtarësim, por po bëjmë çmos që sa më shpejt t’i afrohemi Bashkimit Evropian”, ka thënë ai.

I pari i qeverisë së vendit tonë ka folur edhe rreth Listës Serbe, e cila ka lidhje të forta me Serbinë dhe Rusinë.

“Ata flasin për nacionalizëm dhe patriotizëm, por në realitet kanë ide fashiste dhe lidhje me Vuçiq dhe Putin”, tha ai.

Gjatë Kongresit të PSE-së, i cili përqendrohet rreth zgjedhjeve evropiane të 9 qershorit, kryeministri Kurti do të takohet me kryetarë të partive simotra anëtare të PES-it, me kandidatë të rinj, si dhe me anëtarë të Grupit të Parlamentit evropianë socialistë dhe demokratë (PES).