Kurti merr mbështetje nga Linzi për veriun

Sipas njoftimit nga Kurti përmes Twitterit është bërë e ditur se Luger në letrën e tij ka shprehur mbështetjen për lirimin e tre policëve të Kosovës të kidnapuar nga autoritetet serbe.

“Dëshiroj të falënderoj kryetarin e bashkisë së Linzit, Klaus Luger, për mbështetjen ndaj Kosovës në respektimin e rezultateve të zgjedhjeve dhe sundimin e ligjit në veri, si dhe për dënimin e tij ndaj agresionit të Serbisë, përfshirë rrëmbimin e tre policëve’’, ka shkruar Kurti në Twitter.

I'd like to thank the mayor of Linz, Klaus Luger, for supporting 🇽🇰 in respecting the election results & rule of law in the north, as well as for his condemnation of Serbia's aggression, incl. the kidnapping of the three police officers. European democratic solidarity is pivotal. pic.twitter.com/0fQwEAnVs1

— Albin Kurti (@albinkurti) June 25, 2023