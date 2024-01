Kurti me Vuçiqin sërish bashkë, në Shkup diskutojnë Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor Liderët e Ballkanit Perëndimor do të mblidhen në fillim të javës së ardhshme në Shkup, ku me përfaqësues të BE-së dhe organizatave rajonale do të diskutojnë Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor të miratuar nga Komisioni Evropian. Mikpritës i takimit të hënën më 22 janar do të jetë kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski,…