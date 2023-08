Kurti me vartës linçoi prokurorët, Miftaraj: Ata që prëmendin emra, ka mundsi që janë nën hetime Në komunikatën e lëshuar dje nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është përmendur me emër e mbiemër prokurori i rastit ku u arrestuan tre persona si të dyshuar për “aferën e vajit”, gjithashtu edhe sot ministri i Financave, Hekuran Murati, duke sulmuar gjyqësorin, ka përmendur ka përmendur me emër prokurorin Milot Krasniqi, që po merret…