Kurti me tjetër bisedë të rëndësishme para takimit të nesërm, tash “koordinohet” me ambasadorin francez Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, zhvilloi sot një takim me Ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Guerot. Guerot e uroi Kurtin për kandidaturën e suksesshme për organizimin e Lojërave Mesdhetare 2030 dhe ofroi ndihmën dhe përvojën e Francës nga organizimi i këtyre lojërave në vitin 1993. Kryeministri e mirëpriti gatishmërinë e Francës për mbështetje dhe…