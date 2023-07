Kurti me shefin e OSBE-së diskutojnë për deeskalim të situatës në veri Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, priti në takim shefin e OSBE-së, Michael Davenport dhe zëvendës shefin e OSBE-së Jeffrey Bieley. Në takim u bisedua edhe për de-eskalim të situatës në katër komunat në veri dhe normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Ndërkaq, siç njofton Zyra e Kryeministrit në lidhje me zgjedhjet e reja, kryeministri tha se…