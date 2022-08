Kurti: Me Serbinë duam marrëveshje ligjërisht të obliguar, deri atëherë do të ketë reciprocitet të plotë

Kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti ka deklaruar se Kosova dëshiron me Serbinë marrëveshje ndërkombëtarisht dhe ligjërisht të obliguar për normalizim të plotë të marrëdhënieve me njohje reciproke në qendër, por në mungesë të marrëveshjes do të ketë reciprocitet të plotë i cili do të vendoset gradualisht.

Kurti në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, tha se reciprociteti në marrëdhënie diktohet nga sovraniteti ynë.

“Ne dëshirojmë që të ketë normalizim dhe këtë do ta bëjmë përmes një marrëveshje ndërkombëtarisht e ligjërisht të obliguar për normalizim të plotë të ma dhënieve me njohje reciproke në qendër. Në takimin e fundit në Bruksel kam prezantuar një kornizë të përgjithshme, me 6 kapituj, me shumë elemente, duke shprehur vullnetin dhe gatishmërinë për t’u takuar edhe më shpesh në mënyrë që ta finalizojmë këtë marrëveshje, por në mungesë të marrëveshjes do të ketë reciprocitet të plotë i cili do të vendoset gradualisht. Reciprociteti në marrëdhënie diktohet nga sovraniteti ynë. Ne nuk mund të mos e ushtrojmë sovranitetin të cilin e kemi shpallur, njëjtë siç nuk mund të sjellemi neutral ndaj vetës apo të marrim vendime të cilat krijojnë dualizëm në sistemin tonë ligjor“, tha ai.

Derisa foli edhe për Serbinë që do ta donim.

“Ne do të donim një Serbi demokratike që ballafaqohet me të kaluarën e saj, një Serbi që e trajton seriozisht se si u bë që pas rënies së Millosheviqit u zbuluan pesë varreza masive atje me njerëz të vrafrë e kufoma të rrëmbyera, gjithsej 950 shqiptarë deri më tash. Prandaj edhe vendimet tona, sikur ato për referendumit, zgjedhjet, e deri te këto për targat, kartat e identitetit por edhe krejt vendimet e tjera në të ardhmen janë asgjë më shumë e më pak se sa shprehje e ushtrimit të sovranitetit”, tha Kurit.

Kryeministri Kurti theksoi se është i angazhuar në bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar që të arrihet marrëveshja përfundimtare me njohje të ndërsjellët, që do t’i kontribojë sigurisë në rajon.

“Ne jemi për dialog me parime dhe proces transparent, prandaj edhe sot i dërgojë ftesë tre krerëve opozitarë për t’i informuar e për të diskutuar për takimin e fundit që kemi pas në Bruksel dhe sfidat që i ka shteti ynë përpara”, tha ai.

Para anëtarëve të këshillit të përgjithshëm, Kurti tha se në muajin e ardhshëm bëhen një vit e gjysmë nga qeverisja e tyre demokratikë e progresiste dhe ka shumë gjëra që kanë ndryshuar deri tash.

Sipas tij, është filluar kthesa e madhe si shtet e shoqëri drejt zhvillimit demokratik dhe avancimin e gjithanshëm, të cilave ua kanë dedikuar gjithë kohën dhe ua kanë dhënë maksimumin e energjisë, duke ia bashkangjitur zhvillimin ekonomik.

Ai tha se në qeverisjen e tij dy prioritetet e para janë puna dhe drejtësia.

“Vitin e kaluar e kemi përmbyllur me 10.53 % rritje ekonomike. Kurse, në tre mujorin e parë të këtij viti kemi rritje 4.9 përqind, pasi që të hiqet inflacioni. E këtë vit për herë të parë vlera e eksportit pritet të kap shifrën e 1 miliard eurove. Kemi ngritur mirëqenien sociale me prezantimin për herë të parë të shtesave për lehonat dhe fëmijët. Në drejtësi kemi bërë funksionalizimin e Gjykatës Komerciale, si gjykatë e specializuar për zgjidhjen marrëveshjeve biznesore që do të ndihmojë për zhvillimin e biznesit por edhe në sjelljen e investimeve. Është punuar në reformën e Këshillit Prokurorial, kemi miratuar koncept dokumentin për krijimin e fondit të konfiskimit dhe projektligjin për sanksionet e shënjestruara kundër shkelësve të huaj të të drejtave të njeriut. Në 1 të treten e mandatit kemi kaluar mbi 150 ligje në Qeveri dhe pastaj kemi dërguar në Kuvend“, tha ai, duke shtuar prioritet kanë vetingun i sistemit në drejtësi, të cilin do ta bëjnë me Kuvendin dhe së bashku me gjithë spektrin politik.

Kurti shtoi se kanë vazhduar luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ku kanë arrestuar mbi 2000 persona, prej të cilëve afër 300 janë zyrtarë publik.

“Operacionet policore janë zhvilluar në çdo cep të vendit, duke përfshirë edhe veriun ku janë shkatërruar 5 laboratorë të substancave narkotike, laboratorë për krijimin e kriptovalutave dhe janë mbyllur 11 rrugë ilegale. Sundimi i ligjit, luftimi i kriminalitetit do të mbetet prioritet në gjithë vendin pa dallim etnie e prejardhje “, tha ai.

Kurti foli edhe për integrimet euroatlantike, duke thënë se përveç aplikimit në KiE, kanë themeluar grupin punues për anëtarësim në BE, ku do të dërgohet sivjet aplikimi, por edhe grupin punues për anëtarësim në NATO.

Ndërkohë, kritikoi edhe mediat.

“Jemi dëshmitarë që ka investim në keqinformim dhe në përçarje e çoroditje të opinionit publik, ka edhe njerëz e ndonjë kanal medial në Kosovë që interesin kryesor e kanë që të besohet më shumë në lajme nga Beogradi se sa lajmi me origjinë nga Prishtina…i bëjnë jehonë çka thonë filani e fisteku, pastaj më thonë mua e ministrave të mi, pse nuk komenton ai çka tha ai, pse nuk po flet, çka po fleni e pra një gjë po e them sot dhe nuk do të duhej ta përsëris më, çdo komunikim i imi për media si kryeministër do të jetë vetëm në kuadër të interesit të Kosovës dhe asgjë tjetër”, tha ai, duke i sugjeruar edhe varësit e tij që ta ndjekin të njëjtin parim.

Ai foli për procesin zgjedhor në VV, duke thënë se është subjekti politik më demokratik në vend.

“Në këtë proces të gjithë kemi të drejta dhe liri të barabarta, pa asnjë dallim. Prandaj iu bëj thirrje të gjithë anëtarëve të Lëvizjes Vetëvendosje që të marrin pjesë sa më gjerësisht në këto të brendshme. E ardhmja e lëvizjes sonë, e ardhmja e vendit tonë varet, jo prej meje, prej asnjërit prej nesh por për të gjithë neve bashkë“, tha ai.