Kurti me qëndrimin prej maturanti, teksa stafi ia uron ditëlindjen e 48 Kryeministri Albin Kurti sot shënoi 48 vjetorin e lindjes. Siç edhe pritej, anëtarët e stafit të ngushtë ia kanë uruar këtë datë përmes një fotografie të përbashkët, përcjell lajmi.net. Nuk mungoi as edhe tortja, ndërsa shefi i ekzekutivit me qëndrimin prej maturanti. Më poshtë edhe postimi i plotë i njërës prej këshilltareve të kryeministrit.