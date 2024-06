Kurti me mesazh përkrahës për partinë e Gjukanoviçit në prag të konferencës zgjedhore Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në emër të Lëvizjes Vetëvendosje, të cilën ai drejton, ka dërguar një mesazh mbështetjeje për Partinë Demokratike të Socialistëve në Mal të Zi të cilën e ka themeluar Milo Gjukanoviq, para konferencës së tyre zgjedhore në Podgoricë, me mesazhin se ai gjithmonë do të qëndrojë pranë atyre që besojnë se…